«Поддерживаю формулу Лепса»: SHAMAN рассказал про качества настоящего человека
SHAMAN: честность, порядочность и доброта — качества настоящего человека
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Артист солидарен во взглядах со своим коллегой.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, считает, что настоящему человеку присущи такие качества, как честность, порядочность и доброта. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.
По словам певца, в этом он полностью солидарен со своим коллегой Григорием Лепсом.
«Есть прекрасная формула моего друга Григория Лепса: честность, порядочность и доброта. Я, в общем-то, полностью поддерживаю эту фразу», — сказал артист, не раздумывая.
В понедельник SHAMAN объявил начало своего большого концертного тура по России с программой «Победа». Артист начал свой тур в Пензе.
Ранее 5-tv.ru писал, что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту. В соцсетях Разин, несколько раз судившийся с Юрием Шатуновым и его семьей за исключительные права на самые известные хиты, открыто предупредил оппонентов — разборки будут серьезными, и отвечать по закону придется всем без исключения. Новый скандал в шоу-бизнесе прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.
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