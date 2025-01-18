«Все равно как»: Трамп хочет скорее завершить конфликт на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Болтон: Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

«Все равно как»: Трамп хочет скорее завершить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

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Будущий американский лидер может пренебречь интересами Киева при урегулировании ситуации.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, независимо от условий урегулирования. Об этом заявил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Трамп хочет положить конец конфликту как можно скорее после вступления в должность, и ему все равно, какую форму примет это урегулирование. Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины», — сказал Болтон в интервью NHK.

По мнению Болтона, в стремлении будущего американского лидера прекратить огонь на основе текущей ситуации в зоне боев может быть заинтересована Россия.

До этого будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине в ближайшее время. По словам Келлога, таким образом избранный президент США пытается спасти суверенитет Киева и добиться честного мира.

Сам Трамп ранее подтверждал, что по-прежнему хочет сыграть свою роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной и надеется решить этот вопрос в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему в команде Трампа требует призыва 18-летних в ВСУ.

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