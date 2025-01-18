Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на Australian Open

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Спортсмен «отличился» в ходе чемпионата «метанием» ракеток, препирательством с судьей и оскорблением болельщика.

Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на Australian Open

Фото: JOEL CARRETT/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает France 24.

Уточняется, что Медведев сломал ракетку о сетку в ходе матча первого круга и повредил закрепленную на ней камеру, за что был оштрафован на десять тысяч долларов.

Позднее теннисисту увеличили штраф на 66 тысяч долларов «за выходки в следующем раунде», где он проиграл американцу Лернеру Тьену. Во время матча Медведев бросил ракетку в сторону скамейки запасных, вступил в спор с судьей и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Также в ходе чемпионата Медведев допустил грубое высказывание в адрес болельщика, который мешал ему своими выкриками в матче второго круга с тем же Тьеном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая ракетка мира 2022 года Даниил Медведев стал отцом во второй раз.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:27
Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на Australian Open
20:09
Сюрприз за 22 миллиона: Самойлова не сдержала эмоций при виде подарка Джигана
19:50
«Все равно как»: Трамп хочет скорее завершить конфликт на Украине
19:35
«Солнышко мое»: Лолита опубликовала уникальные кадры со взрослой дочерью
19:10
Женщина и ее дочь погибли при падении авто в Обводный канал
18:45
«Поддерживаю формулу Лепса»: SHAMAN рассказал про качества настоящего человека

Сейчас читают

Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
Семья оборонявшего в одиночку блиндаж участника СВО из Дагестана вышла с ним на связь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год