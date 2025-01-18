Ольга Орлова недовольна: в сети ее мужа и дочку называют «дедушкой и внучкой»

Певица встретила мужчину мечты и стала мамой во второй раз в 45 лет. Не все готовы разделить счастье знаменитости.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 2023 году, на тот момент ей было 45 лет. Ее дочери Анне в феврале исполнится два года, и до сих пор хейтеры осуждают звездную семью. По мнению некоторых, малышка с папой, бизнесменом Валерием Масловым, выглядят как дедушка и внучка. Маслов, к слову, на десять лет старше Орловой.

Оба супруга вырастили старших детей, у которых уже свои семьи. Став мужем и женой они решили, что готовы воспитать общего ребенка. Влюбленные все никак не привыкнут к оскорбительным комментариям. Более того, некоторые пользователи в негативном ключе обсуждают внешность их девочки, обзывают роботом за особенности речи. Регулярно достается и ее папе. На этот раз после фото с дочкой на пляже.

«Дедушка и внучка», — такое сообщение пришло Орловой.

«Вот такой комментарий получила от женщины, которая, судя по фото, гораздо старше меня. Странно, что эйджизмом уже начали страдать и люди в возрасте», — написала она в своем Telegram-канале.

К счастью певицы, большинство ее фолловеров относятся к ее выбору иначе и активно поддерживают. Орлову искренне удивляет, что недоброжелатели продолжают следить за ее жизнью в соцсетях и высказывать свое мнение, порой совершенно неуместное.

«Зачем быть подписанной на меня, если так раздражает наше позднее родительство? Да, мы немолоды, но мы очень счастливы. Мы родили для себя наш маленький кусочек счастья, который растим в любви и радости», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из знаменитостей решился на рождение ребенка после 40 лет.