Возврат к норме: как новые американские управленцы будут тратить деньги

Должны ли американские налогоплательщики спонсировать ледовое шоу «Бородатые леди» в поддержку борьбы трансгендеров с изменением климата? На самом деле, на такой уж простой вопрос, потому что до сих пор американцы все это оплачивали.

Новый департамент по повышению эффективности Илона Маска не терпит приступить к работе и навести порядок в расходовании бюджетных средств, потому что дефицит колоссальный — четверть всех расходов Вашингтона ничем не обеспечена. Каждую секунду правительство США занимает семь с половиной тысяч долларов — 750 тысяч в рублях. И крысы с кокаином, и бородатые фигуристки — это все в долг.

Америка — самая богатая в мире страна, Америка — самая закредитованная в мире страна. Но ради чего долги? Например, почти семь миллионов долларов буквально спустили в унитаз, отправив грант на умные туалеты, которые «узнавали» бы посетителя и следили за его здоровьем.

Департамент по охране окружающей среды потратил 385 тысяч долларов государственных средств на арт-объекты, в том числе на пятиметрового голубя, чтобы пешеходы задумались о природе.

Но самой большой статьей расходов, по мнению нового американского ОБХСС, стали разнообразные мероприятия по насаждению политики разнообразия и мультикультурализма. Например, в том же Нью-Йорке с пятиметровым голубем группы юных орнитологов разделили по гендерному изобилию. Департамент сельского хозяйства отремонтировал офис, чтобы он был удобен не только для ковбоев, но и небинарных ковбоев.

Но больше всего отличился департамент образования, который потратил миллиард на то, чтобы сначала найти правильных с расовой точки зрения педагогов, разработать для них специальные учебные программы, а потом полечить и этих педагогов, и школьников, у кого голова пошла кругом от такого разнообразия.

Департамент эффективности обещает сэкономить до полутора триллионов долларов бюджетных денег, отменив все это мракобесие. Для нас это нехорошая новость, ведь сэкономленное они потратят на что-то полезное: выплатят долги, построят дороги, улетят на Марс. В данном случае жаль, что американские бородатые фигуристки не получат больше господдержки.

Большой вопрос — как будет тратить деньги новая команда американских управленцев? А там, как мы помним, сплошь выразительные личности — кто-то руки не моет, кто-то признавался в алкоголизме.

На этой неделе как раз в Конгрессе прошло их представление. Сенаторы задавали вопросы о планах, делали вид, что проверяют компетенции. В общем, сугубо ритуальное действо. Все равно всех утвердят, у республиканцев большинство в обеих палатах.

Обращает на себя внимание только то, как мало уделили внимания Украине, причем ни слова конкретики, сплошь общие фразы: «Надо завершать конфликт», «Америка должны сыграть ключевую роль» и так далее.

Только Марк Рубио, который станет госсекретарем, был самым откровенным. Прямо сказал, что у Киева нет шансов вернуть территорию.

Обещания уходящего президента Джо Байдена поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» нежизнеспособны. Право, больше пересудов в прессе вызвали другие назначенцы Трампа — его личные спецпосланники в Голливуде Силвестр Сталлоне, Джон Войт и Мэл Гибсон. Это уже интересно, потому что есть все шансы, что Голливуд ждет глобальное потрясение — отмена всей модной повестки. Это про квоты на меньшинства, это про агрессивное насаждение так называемой толерантности. Простыми словами, не будет больше чернокожих гей-фей в «Золушке». Тот же Мел Гибсон — ярый поборник традиционных ценностей.

Удивительно, но за последнюю неделю в них вдруг неистово уверовали все те, кто последние четыре года был всеми руками и ногами за небинарных. Магия, не иначе. От разнообразия, равенства и инклюзивности отказались Harley-Davidson, Amazon, Mcdonald's и не только. Коррепондент «Известий» Антон Золотницкий в США с интересом следит за этим марафоном передумавших.

Дрэг-шоу трансвеститов перед детьми. Парады угнетенных меньшинств и «прогрессивные» ремейки фильмов. Всего этого «разнообразия» американская культура может скоро лишиться. Избрание Дональда Трампа президентом для многих стало сигналом — начинается возврат к норме. Лидер республиканцев заранее объявил: против либеральной утопии он сам поведет крестовый поход.

«Одним росчерком пера в первый же день мы положим конец трансгендерному безумию, и я подпишу указы, которые положат конец сексуальному калечению детей, уберут трансгендеров из армии, из наших начальных, средних и старших школ», — заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Пока Вашингтон, как на осадном положении, готовится к инаугурации Трампа, в политическом поле уже происходят культурные сдвиги тектонического масштаба.

Американский политический климат изменчив. То, что было актуально вчера, завтра может быть выброшено на свалку. Так получилось и с «прогрессивной» повесткой. Она явно не вписывается в «эру Трампа». Консервативный разворот и на Капитолийском холме.

Разворачиваются постепенно. Шаг первый: спикер Майк Джонсон запрещает первому конгрессмену-трансгендеру пользоваться женским туалетом. Шаг второй: нижняя палата голосует против участия мужчин, сменивших пол, в женских школьных спортивных командах. Шаг третий: вещи называют своими именами.

«Вы все хотите, чтобы мужчины с пенисами ходили в ванную вместе с нами, вы хотите, чтобы женщин заставляли раздеваться перед мужчинами в раздевалках, и это такое лицемерие с вашей стороны — сидеть здесь и говорить о гражданских правах, когда вы не уважаете женщин!» — выступила член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Мэйс.

Под ударом не только трансгендеры, но и вся повестка DEI, что расшифровывается как «разнообразие, равенство и инклюзивность». Три кита, на которых стоял современный либеральный порядок.

От DEI отказываются крупнейшие корпорации. Amazon, запрещенная в России Meta, Disney — те, что раньше были в авангарде гендерных и расовых практик, культуры отмены, теперь сами отменяют «прогрессивные» программы.

Для большинства избрание Трампа — всего лишь удобный предлог. Просто «толерантный» продукт плохо продается. Общий убыток последних проектов Disney превысил 800 миллионов долларов. Метавселенная Марка Цукерберга провалилась, охваты соцсетей стагнируют. И вот он уже объявляет об отказе от либеральной цензуры.

«Мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на сокращении числа ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы выражения мнений на наших платформах», — заявил предприниматель Марк Цукерберг.

В общем, ничего личного — только бизнес. Пока самолеты Boeing собирали рабочие, набранные по квотам, они разваливались в воздухе, а акции компании уходили в пике на 40% за год. Пришлось отменять расовые программы. Так же поступил и Walmart, потом Mcdonald's.

«Компании следуют интересам своих клиентов. Безусловно, Трамп сыграл роль, но он тоже выбрал именно по причине того, что люди захотели стабильности и ясных понятий», — рассказал профессор международной политики и геополитики Джеральд Сассман.

Для госсектора толчком, кажется, стали пожары в Калифорнии.

«Они фактически сократили финансирование настоящей пожарной подготовки и оборудования и перевели его в DIE, что, вероятно, создало для них много дополнительных проблем», — отметил политолог, полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

От «дополнительных проблем» теперь избавляются повсеместно. И здесь есть симптоматичные примеры.

Федеральное бюро расследований закрывает свой офис «Разнообразия и инклюзивности». Оказалось, его работа не способствовала расследованиям. Свернули программу тихо, еще в декабре, объявили только сейчас.

И это наверняка только первые ласточки консервативного «парада суверенитетов». Вся Америка замерла в ожидании того самого росчерка пера Дональда Трампа сразу после его инаугурации.