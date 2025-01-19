Войска РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 55 0

ВСУ потеряли до 535 боевиков.

Войска РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Воздвиженка», — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике армии Украины в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Украинки, Нововасилевки, Шевченко, Новоелизаветовки, Лысовки, Песчаного и Славянки в ДНР.

ВСУ в результате потеряли до 535 боевиков. Вместе с тем ВС России уничтожили два бронетранспортера М113 и Pasi, четыре боевые бронированные машины, десять авто и пять артиллерийских орудий.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР. Бойцы уже установили триколор на одном из зданий.

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