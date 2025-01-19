В Курганской области сотрудники МЧС спасли 15 детей при пожаре в общежитии

В Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии был спасен 51 человек. В том числе 15 детей. Об этом сообщает МЧС России.

«В Шадринске в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. С помощью самоспасателей сотрудники МЧС России спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована», — говорится в сообщении.

В результате операции были задействованы 28 огнеборцев и восемь единиц техники. Возгорание было ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что причина пожара устанавливается.

Также в Санкт-Петербурге в Центральном районе на 5-й Советской улице загорелась кровля пятиэтажного дома, один мужчина погиб.

По информации регионального управления МЧС, пожар распространился на площади 70 квадратных метров. К ликвидации пламени было привлечено от восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один человек погиб в результате пожара в доме в Невском районе Санкт-Петербурга.