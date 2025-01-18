Автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Петербурге и рухнул в воду
Как минимум один человек, находившийся в салоне, погиб.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Обводном канале в Санкт-Петербурге автомобиль после столкновения упал в воду. По данным источника 5-tv.ru, спасатели уже подняли машину из воды. Как минимум один человек погиб.
После столкновения водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение, рухнул в воду и начал тонуть. Находившиеся в салоне не смогли выбраться самостоятельно.
В машине, поднятой спасателями, было обнаружено тело девушки. Еще одну женщину ранее подняли из воды. Она без сознания, медики проводят реанимационные процедуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве.
86%
0.03 104.86
-0.95
Нашли ошибку?