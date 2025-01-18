Автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Петербурге и рухнул в воду

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 40 0

Как минимум один человек, находившийся в салоне, погиб.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Обводном канале в Санкт-Петербурге автомобиль после столкновения упал в воду. По данным источника 5-tv.ru, спасатели уже подняли машину из воды. Как минимум один человек погиб.

После столкновения водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение, рухнул в воду и начал тонуть. Находившиеся в салоне не смогли выбраться самостоятельно.

В машине, поднятой спасателями, было обнаружено тело девушки. Еще одну женщину ранее подняли из воды. Она без сознания, медики проводят реанимационные процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
Боб Дилан покоряет TikTok: исполнитель создал аккаунт в соцсети
17:18
МВД Эстонии посчитало неразумным закрывать границы с Россией
16:59
Автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Петербурге и рухнул в воду
16:45
Эстонская Operail возобновила связанные с Россией грузоперевозки
16:28
Родился в рубашке: инсульт и инфаркт поразили 19-летнего парня за неделю
16:10
«До последнего держался»: боец из Дагестана не мог подвести своих погибших товарищей

Сейчас читают

Пострадавшая в аварии на Шри-Ланке туристка поделилась подробностями ДТП
Семья оборонявшего в одиночку блиндаж участника СВО из Дагестана вышла с ним на связь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год