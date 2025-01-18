Автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Петербурге и рухнул в воду

На Обводном канале в Санкт-Петербурге автомобиль после столкновения упал в воду. По данным источника 5-tv.ru, спасатели уже подняли машину из воды. Как минимум один человек погиб.

После столкновения водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение, рухнул в воду и начал тонуть. Находившиеся в салоне не смогли выбраться самостоятельно.

В машине, поднятой спасателями, было обнаружено тело девушки. Еще одну женщину ранее подняли из воды. Она без сознания, медики проводят реанимационные процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве.