Душераздирающие кадры: зверства ВСУ под Курском сорвали маску с киевского режима

Эфирная новость 62 0

В МИД РФ назвали случившееся подтверждением его неонацистской сути.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Курская область

В Курской области наши военные после освобождения села Русское Поречное нашли тела мирных жителей, которых казнили националисты. Беззащитных гражданских, в том числе пенсионеров — пытали. Военные, которые обнаружили погибших, считают, что их избивали, а после связали, загнали в подвалы и забросали гранатами.

Предположительно, боевики убили мирных жителей несколько месяцев назад — как раз, когда ВСУ массово публиковали видео, где они якобы помогают местному населению.

В российском МИДе эти зверства назвали еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима.

Уголовное дело по факту убийства не менее семи мирных граждан возбудил Следственный комитет России. Там подчеркнули, что все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, понесут наказание.

Тема:
Курская область
20 янв
Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
«Мы сделаем это сами»: Россия накажет виновных в зверствах в Курской области
19 янв
ВСУ потеряли более 210 боевиков в Курской области за сутки
19 янв
Дополнительные резервы не помогают: ВСУ несут колоссальные потери в курском приграничье
19 янв
Тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей нашли в подвале курского села
17 янв
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
17 янв
Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
15 янв
Уничтожены более 220 боевиков ВСУ и два танка: успехи ВС России в Курской области
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:47
Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»
7:30
Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
«Это может случиться»: Санду назвала условие для помощи Приднестровью
6:58
Душераздирающие кадры: зверства ВСУ под Курском сорвали маску с киевского режима
6:41
Игорь Николаев вспомнил союз с Наташей Королевой: «Выполняла то, что я прошу»
6:24
Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Сейчас читают

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане
Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год