Душераздирающие кадры: зверства ВСУ под Курском сорвали маску с киевского режима
В МИД РФ назвали случившееся подтверждением его неонацистской сути.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Курской области наши военные после освобождения села Русское Поречное нашли тела мирных жителей, которых казнили националисты. Беззащитных гражданских, в том числе пенсионеров — пытали. Военные, которые обнаружили погибших, считают, что их избивали, а после связали, загнали в подвалы и забросали гранатами.
Предположительно, боевики убили мирных жителей несколько месяцев назад — как раз, когда ВСУ массово публиковали видео, где они якобы помогают местному населению.
В российском МИДе эти зверства назвали еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима.
Уголовное дело по факту убийства не менее семи мирных граждан возбудил Следственный комитет России. Там подчеркнули, что все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, понесут наказание.
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