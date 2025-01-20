В аэропорту Казани введены временные ограничения на работу

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)», — проинформировала пресс-служба агентства.

Аэропортт «Казань» имени Габдуллы Тукая также подтвердил эту информацию.

«Аэропорт по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов. С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — говорится в сообщении.

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