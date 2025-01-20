По словам блогера, данный остров подходит далеко не всем отдыхающим.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай возмущена поведением российских туристов на Бали. Своим мнением она поделилась в личном блоге в социальной сети.

На критику отдыхающих соотечественников Айзу сподвигла публикация другого миркро-блогера, который остался недоволен своим отпуском на острове. Лилуна Ай, которая живет и работает на Бали, нашла, что ответить на возмущения коллеги.

«Если вы сильно устали от работы, от суеты мегаполиса, вам нужно отдохнуть душой и телом и просто ничего не делать, то вам не на Бали!», — пишет знаменитость.

По словам Айзы, если вы хотите не активный отдых, а чтобы вам «попу подтирали», то не стоит рассматривать Азию в целом и Бали в частности. Для этого блогер советует Мальдивы или Турцию, где не нужно заботиться вообще ни о чем, так как там все организуют за тебя.

«Бали — это активный остров, и тут все надо добывать! Бали — это для тех, кто знает английский и готов к приключениям с красивейшими людьми со всего мира!» — поясняет Лилуна Ай.

Кроме того, блогер предупредила, что данный кусочек земли окружен не морем, а океаном, что может быть опасно. Нужно следить за приливами и отливами, чтобы не оказаться унесенным в открытые воды.

Она отметила, что люди со всего мира приезжают на Бали, зная, что может дать остров и какие законы на нем установлены. Но, по словам блогера, лишь жители стран СНГ прилетают в это место и остаются недовольными.

«Вот насмотрятся люди блогеров, которые показывают идеальную картину с голубой водой и с фруктовыми боулами, и бегут сюда, как оголтелые. На Бали всего 1% русских туристов! Всего 1%! Это почти ничего по сравнению со всем миром. Но мы такие громкие и такие недовольные, что нас слышно отовсюду», — подмечает Айза.

Она также нашла статистику преступлений, совершенных на Бали в 2024 году, и выяснила, что российские туристы входят в тройку лидеров.

На Айзу тут же обрушились с критикой подписчики. Звезду обвинили в высокомерии и посоветовали оставить свое мнение при себе. Однако блогера негатив в комментариях никогда не волновал — комментарии хейтеров, как обычно, остались без ответа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Айза раскритиковала Ивлееву за ее попытки казаться целомудренной.