«Через край»: Айза раскритиковала Ивлееву за ее попытки казаться целомудренной

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Айза раскритиковала Настю Ивлееву за ее попытки казаться целомудренной

«Через край»: Айза раскритиковала Ивлееву за ее попытки казаться целомудренной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Бывшая жена Гуфа считает поведение Ивлеевой неискренним.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай подвергла критике телеведущую Настю Ивлееву за чрезмерное использование элементов русской культуры в своем образе. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Дело в том, что после скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева встала на путь искупления в глазах россиян и попыталась создать себе образ скромной православной девушки. Многие сочли эти изменения в поведении Ивлеевой лицемерными и неискренними. Видимо так же считает и Айза.

«Очень сочувствую Насте, но эти все избушки, купола — прям через край. Нужно уже какое-то стоп-слово», — высказывается певица.

При этом, Айза с симпатией и без негатива относится к Насте, по-дружески поддерживая ее. Так, недавно, она с радостью прокомментировала слухи о беременности Ивлеевой, заявив, что желает потенциальной будущей маме всего самого наилучшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева отреагировала на слухи о своем фиктивном браке.

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