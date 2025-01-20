Видеоигры, мода, кино: как Москва развивает креативные индустрии

В 2024 году Москва реализовала более 120 проектов для представителей индустрии видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений креативного сектора. Среди них акселераторы, профильные конкурсы, ярмарки и серия встреч с зарубежными покупателями, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сегодня в креативных индустриях столицы трудятся почти 1,4 миллиона человек. Это 30 процентов от общего количества занятых в этом секторе экономики по всей России. Развитие творческого предпринимательства — одно из приоритетных для Москвы направлений. Только в прошлом году в городе появилось около 10 новых мер поддержки», — рассказала Наталья Сергунина.

Видеоигры и анимация

Две новые меры поддержки ориентированы на разработчиков игровых продуктов. Так, летом было принято решение создать в инновационном центре «Сколково» первый в России кластер видеоигр и анимации. Он объединит все этапы производства и продвижения контента — от обучения специалистов до поддержки московских студий в распространении продукции на зарубежные рынки.

На площадке оборудуют офисы, переговорные, серверные, студию захвата движения (она нужна для производства реалистичной графики), пространство для звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочную зону и многое другое. Открыть кластер планируют уже в этом году.

Второй профильный проект — акселератор «Фабрика видеоигр». Участниками дебютного потока стали 20 команд, разработавших компьютерные и мобильные игры разных жанров, в том числе визуальную новеллу, головоломку и космическое приключение. При поддержке экспертов авторы подготовили свои проекты к размещению на отечественных и международных платформах.

Киноотрасль

2024 год стал знаковым и для кинопроизводителей столицы и всей страны. В сентябре открылась первая очередь кинопарка «Москино». После завершения строительства здесь появится крупнейшая в мире натурная площадка для съемок. С января по декабрь в кинопарке уже отсняли около 500 смен для 74 картин.

Продолжается масштабная модернизация Киностудии Горького, включающей территории на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде.

Активно развивается и кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте. Его возможности уже позволили провести съемки для 36 проектов.

Летом в городе впервые провели Московскую международную неделю кино. Она объединила более 100 площадок в разных районах мегаполиса. В программу вошло около 1,5 тысячи мероприятий: кинопоказов, лекций, мастер-классов, творческих встреч и кастингов. Их посетили 600 тысяч человек, в том числе представители индустрии почти из 50 стран. По итогам деловых переговоров заключено четыре международных и пять внутрироссийских соглашений о сотрудничестве.

В рамках подготовки кадров для отрасли Москва открыла кинолабораторию «Профессия — продюсер», где молодые специалисты и их команды дорабатывали свои полнометражные фильмы. На лекциях и мастер-классах они совершенствовали навыки написания сценария, производства картин и постпродакшена. В финал вышло 10 лент.

Индустрия моды

Модные предприятия в 2024 году получили возможность заявить о себе в рамках конкурса «Киношоурум». Представители отрасли более чем из 40 регионов России создавали образы для персонажей отечественных фильмов и сериалов. 32 дизайнера вышли в финал. Подобранные ими наряды зрители увидят на киногероях в ближайшее время.

Еще одним новым форматом поддержки фешен-предпринимателей стали презентации продукции зарубежным оптовым покупателям. 50 брендов получили предзаказы от партнеров из стран СНГ, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. Общая сумма контрактов превысила 50 миллионов рублей. На территории государств-партнеров планируют открыть три розничных магазина.

Кроме того, в столице в течение года проходили крупные отраслевые события, в том числе форум BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды. Отечественные дизайнеры показали свои коллекции широкой аудитории, обменялись опытом с коллегами из разных уголков мира и нашли новых партнеров. Суммарно мероприятия посетили около 150 тысяч человек, прямые трансляции собрали более 11 миллионов просмотров.

Комплексная поддержка

Летом в столице открылось пространство для креативных предпринимателей «АКИ. лаб». Здесь проводят мастер-классы, выставки начинающих и известных художников, презентации проектов, конференции, деловые встречи и многое другое.

В ноябре в городе появилась еще одна новая программа поддержки творческого сектора — «Креативный маркет». Она включает серию ярмарок, на которых горожане и туристы могут познакомиться с продукцией столичных производителей. В ассортимент входят книги, одежда, обувь, сувениры, товары для дома, игрушки, напитки, сладости и другие изделия.



Рождественские ярмарки проекта с 25 декабря по 12 января посетили около 70 тысяч человек. Предприниматели реализовали более четырех тысяч товаров.

Завершился год Московской международной неделей креативных индустрий. В ней приняли участие делегации более чем из 10 дружественных стран. Коллеги из Бразилии, Индии, Китая, Турции, Таиланда, Египта и других государств провели переговоры с московскими предпринимателями и подписали ряд соглашений и экспортных контрактов. Они затрагивают партнерство в сфере кино, анимации, видеоигр и дизайна интерьеров. Общая сумма заключенных договоров превысила 700 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получило 17 предприятий.