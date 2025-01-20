Мошенники заставили известного гитариста Игоря Ламзина продать иномарку

Рок-гитариста Игоря Ламзина обманули мошенники, заставив продать иномарку и отдать деньги. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

С основателем Рок-академии преступники связались несколько дней назад. Сначала ему позвонил якобы сотрудник сотового оператора и рассказал о заканчивающемся договоре на оказание услуг. Он предложил продлить его, назвав код из СМС.

После этой беседы Ламзин обнаружил, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан. И тут началась стандартная схема мошенников. Музыканту позвонил якобы сотрудник сайта и сообщил о подозрительной активности. Он пообещал, что с Ламзиным вскоре свяжутся правоохранители.

И, правда, вскоре поступил звонок от подставных майора ФСБ и специалиста службы безопасности ЦБ РФ. Они заявили, что неизвестные пытаются перевести деньги преподавателя на спонсирование ВСУ, и теперь ему надо взять в кредит 300 тысяч рублей и перевести их на безопасный счет.

В банке Игорю Ламзину отказали. Тогда якобы майор ФСБ предложил музыканту продать свою иномарку. По его словам, это бы помогло в задержании преступников. Мошенники дали гитаристу контакт подставного покупателя, которому он продал машину за 1,1 миллиона рублей.

После знаменитый гитарист отдал деньги мошенникам, а те пообещали вернуть автомобиль на следующий день. Однако ни денег, ни автомобиля Игорь Ламзин так и не увидел.

Рок-гитарист обратился к правоохранителям. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 миллионов рублей.