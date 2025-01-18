Суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 млн рублей
В прошлом году певица стала жертвой мошенников, лишившись квартиры и круглой суммы.
Фото, видео: ERS/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Мошенники должны вернуть Ларисе Долиной 69 миллионов рублей. Так решил суд. Удалось отследить схему перевода денег и установить так называемых дропперов. За небольшую комиссию через их счета переводили средства, чтобы запутать следы.
Напомним, в прошлом году певицу обманули аферисты. Они убедили ее продать элитное жилье в центре Москвы и перевести все деньги на якобы безопасный счет. Общий ущерб оценили почти в 200 миллионов рублей.
Сейчас Долина судится с новой собственницей квадратных метров. С ее стороны были предприняты попытки попасть в квартиру певицы. Но успехом не увенчались — помешала охрана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тольятти задержали еще одного фигуранта дела об афере с квартирой Долиной.
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