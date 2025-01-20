Маникюр по лунному календарю: когда в феврале нельзя стричь ногти

Различные процедуры зависят от фазы небесного светила, поэтому важно придерживаться некоторых правил.

Красота и здоровье ногтей зависят от лунной фазы. Например, период растущего небесного светила является наиболее подходящим для маникюра. Об этом пишет URA.RU.

«Растущая Луна — период, когда луна находится в фазе роста, является временем, когда организм наполняется жизненной энергией. В это время рекомендуется пробовать что-то новое, включая посещение салонов красоты и уход за ногтями», — говорится в публикации.

При этом в период убывающей Луны постригать ногти нельзя, но можно сделать другие процедуры для их укрепления. В фазу новой Луны организм обновляется. Это наиболее неподходящее время для стрижки ногтей. А вот полная Луна является временем депрессии и нестабильного состояния организма. Ногти становятся ломкими, к тому же во время маникюра есть риск получить травму.

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Так, обрезной маникюр не рекомендуется делать в следующих числах: 1, 7, 27 и 28 февраля. В эти дни стоит заняться отодвиганием кутикулы. Стрижка же рекомендуется 9, 10 февраля.

Особое внимание коже уделить следует с 4 по 8, 11-12, а также 25 и 26 февраля. Питательные маски, ванночки, увлажняющий крем — ваши лучшие друзья в этот день.

Яркий дизайн ногтей более выигрышно будет выглядеть на ногтях, если нанести его 2, 3 или 7 февраля. А отказаться от бросающихся в глаза цветов следует с 16 по 20 февраля. К слову, 5-е, 21-е и 22-е числа подходят для изменения дизайна ногтей.

Легкий уход рекомендуется делать 8-го числа, а лечебные процедуры следует провести с 13 по 15 февраля.

Эксперименты приветствуются 11 и 12 февраля. Популярный маникюр успешно получится сделать 25 или 26 февраля.