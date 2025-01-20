Переговоры в приоритете: когда состоится телефонный разговор Трампа и Путина

Перед инаугурацией избранный президент США дал поручение на эту тему своим помощникам.

Вступающий 20 января в должность президента США Дональд Трамп намерен переговорить по телефону с лидером России Владимиром Путиным через несколько дней после своей инаугурации. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его инаугурации», — говорится в публикации.

Как отмечается, Трамп уделяет приоритетное внимание переговорам с Путиным. Одной из тем беседы президентов станет конфликт на Украине.

Инаугурация Трампа

В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступает в должность президента Соединенных Штатов. Его инаугурация пройдет в Вашингтоте. Согласно 20-й поправке к Конституции США, полномочия уходящего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис заканчиваются в полдень (в 20:00 по Москве — Прим. Ред.), открывая путь для нового президента.

Лидер Республиканской партии одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября. Трамп стал первым президентом за последние 120 лет, который добился переизбрания через четыре года после своего первого срока.

Перед церемонией республиканец собрал сторонников на своем финальном митинге. Перед спортивной ареной собрались десятки тысяч человек. В этой связи были усилены меры безопасности.

На митинге Трамп заявил, что намерен завершить четырехлетний период упадка в стране — и обещал отменить все, по его мнению, «глупые и парадоксальные указы Байдена. Также политик подтвердил намерение остановить конфликт на Украине, пообещал не допустить третьей мировой войны, а также преодолеть все кризисы. Действовать он намерен решительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа. Президент РФ готов к переговорам при некотором условии.