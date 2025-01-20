На Украине заявили о начале мобилизации 18-летних

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В наступившем году вводится обязательная базовая военная подготовка для первокурсников.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Украине частично уже идет мобилизация тех, кому едва исполнилось 18 лет. Причем все происходит без изменений в законе о призыве. Об этом заявил бывший спикер, действующий депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Он уточнил, что власти сейчас готовят документ, который позволит набирать пополнение среди отчисленных студентов.

«В наступившем году вводится обязательная базовая военная подготовка для первокурсников. И если студент ее пройдет, а потом его отчислят, то его смогут мобилизовать — в 19 лет или 18 с половиной», — отметил Разумков.

Ранее в украинском Минобороны заявили, что студенты обязаны с сентября пройти базовую общевойсковую подготовку и принести присягу. При этом Зеленский четвертый месяц не подписывает законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных в возрасте от 18-ти до 25-ти лет.

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На Украине заявили о начале мобилизации 18-летних

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