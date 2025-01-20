Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия — Северный Лес»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Большой спортивный праздник на автодроме «Игора Драйв» станет центральным событием всего зимнего сезона для Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

баха

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Автодром «Игора Драйв» с 7 по 9 февраля примет единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду, который в 2025 году объединит автомобильный и мотоциклетный спорт на одной площадке.

Пять лет назад, в 2020-м, баха «Россия — Северный Лес» вернулась в Ленобласть из Карелии, где проходила несколько предыдущих лет. По традиции штаб и парк сервиса гонки располагаются на автодроме «Игора Драйв», где осуществляются не только административные проверки, но и техническая инспекция.

Гонка будет проходить в двух статусах: первого этапа чемпионата РФ по ралли-рейдам и Всероссийского состязания по моторалли (ранее дисциплина называлась кросс-кантри — Прим. ред.).

Формат мероприятия не меняется из года в год. Участники приедут на автодром, а рядом с ним будут проводиться официальные тесты. После состоятся необходимые проверки, а также пролог. Для него задействуют не только «Игору Драйв», но и располагающиеся вблизи территории. В заключительные дни водители отправятся на специальные участки.

В этом году организаторы усовершенствовали местность — большая часть гонки пройдет по скоростным участкам трассы, которые ранее никогда не были задействованы в рамках бахи. Экипажам на автомобилях предстоит пройти около 400 километров по спецучасткам, которые проложены в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах меньше — около 120 километров, но спецучастки также будут распределены по всем трем соревновательным дням.

После подведения итогов гонки пройдет награждение победителей и призеров ралли-рейда «Россия — Северный Лес».

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