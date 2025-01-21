Муж и жена погибли: ДТП произошло на трассе Хабаровск-Владивосток

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На трассе Хабаровск-Владивосток произошло смертельное ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

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Находившиеся в одной из машин пассажир и водитель не успели выбраться.

Страшная авария унесла жизни двух человек на трассе Хабаровск — Владивосток. Легковушка на высокой скорости выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Удар был такой силы, что у иномарки буквально разворотило всю переднюю часть.

А трейлер вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель легкового автомобиля и его супруга погибли на месте. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, получил травмы. Сейчас он в больнице. Обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить. Но уже известно, что погибший водитель находился за рулем легковушки без прав.

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Муж и жена погибли: ДТП произошло на трассе Хабаровск-Владивосток

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