Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Мероприятие пройдет в Москве и Сочи с 14 по 24 сентября.

Кинофестиваль имени Владимира Меньшова — когда и где пройдет

Фото: legion-media/Photographers

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В XXI международном кинофестивале «Победили вместе» имени народного артиста РСФСР Владимира Меньшова примут участие документалисты из 40 стран и 39 городов России. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Событие пройдет в Москве и Сочи с 14 по 24 сентября. Программа фестиваля включает показы фильмов, снятых в 2025 и 2026 годах, встречи с авторами, лекции, круглые столы и мастер-классы. Кроме того, впервые присудят премию «Счастье победы» за работы, посвященные человеческой надежде. Жюри конкурса возглавит американский историк Питер Кузина.

Организаторы отметили, что в рамках национального конкурса будут представлены картины «Жизнь продолжается», «Возвращение в будущее. Мариупольский драматический театр», «Луганские» и другие работы. Жюри этой секции возглавит писатель Юрий Поляков.

Международный конкурс пройдет по трем направлениям: в блоке «Память» примут участие работы, посвященные Великой Отечественной войне, а в секции «Отражение» — фильмы о современном мире. Третья часть состоит из показа студенческих документальных и анимационных работ.

Владимир Меньшов — выдающийся советский и российский режиссер и актер. Мировую известность ему принес фильм «Москва слезам не верит», отмеченный премией «Оскар» в 1981 году. Помимо режиссуры, Меньшов сыграл свыше 100 ролей и внес большой вклад в развитие отечественного кинематографа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Меньшов спас показ своей картины «Любовь и голуби» от провала на международном фестивале в Испании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
«Замучили звонками»: сын Высоцкого отреагировал на слухи о продаже квартиры отца
1:30
Ученый объяснил, изменит ли жизнь людей возможное открытие темной материи
1:24
«Они сделали монстра»: Захарова заявила возможных терактах Киева против Запада
1:15
Выгода в одном дне: как диспансеризация помогает бизнесу экономить миллиарды
1:00
Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран
0:01
Россия и Монголия совместно контролируют природный очаг чумы на границе двух стран

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
В тайге под Красноярском медведь растерзал двух пенсионерок
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео