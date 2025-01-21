«Есть еще полдня»: завершит ли Трамп конфликт на Украине в первые сутки на посту президента

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Трамп отвел себе еще полдня на урегулирование конфликта на Украине

«Есть еще полдня»: завершит ли Трамп конфликт на Украине в первые сутки на посту президента

Фото: Reuters/Майк Сегар

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Еще до инаугурации он обещал урегулировать ситуацию в течение суток после вступления в должность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него еще остается полдня на завершение конфликта на Украине. Так он прокомментировал свое обещание урегулировать эту ситуацию. Слова Трампа прозвучали во время инаугурации, трансляция которой велась на YouTube.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим, мы хотим успеть», — сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, причем он планирует это сделать как можно быстрее. При этом Трамп выразил уверенность: говорить о возможных сроках урегулирования конфликта нужно именно с ним, а не с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

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В понедельник, 20 января, состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Прежде он многократно обещал завершить конфликт на Украине в течение суток после вступления в должность. Политик также говорил, что никогда не допустил бы того, что происходит сегодня между Киевом и Москвой. Этого, по его словам, не должно было случиться. При этом в начале января 2025 года Трамп говорил, что для достижения мира между Россией и Украиной потребуется как минимум несколько месяцев.

Кроме того, президент США намерен переговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней. Трамп поручил своим помощникам организовать эту беседу.

Как заявил Путин, Москва приветствует настрой нового главы Белого дома сделать все необходимое для предотвращения третьей мировой войны и восстановить прямые контакты с РФ. Президент подчеркнул, что российскую сторону интересует полное разрешение украинского кризиса, а мир возможен только тогда, когда мнение всех народов, проживающих в этом регионе, учитывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал возвращение Трампа шансом на мир, которым нужно воспользоваться.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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