Зеленский назвал возвращение Трампа шансом на мир, которым нужно воспользоваться
Фото: Reuters/Carl Court
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Лидер Украины заявил, что готов работать совместно с США ради достижения мира.
Президент* Украины Владимир Зеленский охарактеризовал вступление Дональда Трампа в должность президента США как шанс на мир, которым «необходимо воспользоваться».
Зеленский назвал избранного президента «сильным человеком», пожелал удачи — ему и «всей Америке».
«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — заявил президент Украины.
Дональда Трампа поздравил со вступлением в должность и президент России Владимир Путин. Он заявил, что власти РФ открыты к диалогу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине заявили о начале мобилизации 18-летних. Это происходит без поправок в законе о призыве. Вводится обязательная базовая военная подготовка для первокурсников. И если студент, прошедший ее, будет отчислен, то его смогут мобилизовать.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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