Пиявки и сырая картошка? Помогают ли народные средства вылечить геморрой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Лечение геморроя народными средствами приводит к осложнениям

Пиявки и сырая картошка? Помогают ли народные средства вылечить геморрой

Фото: www.globallookpress.com

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Врач рассказал, к чему может привести нестандартное лечение.

Лечение геморроя народными средствами может привести к серьезным осложнениям. Об этом рассказал врач-колопроктолог Алексей Винников в беседе с Газета.ру.

Несмотря на то, что многие люди не считают геморрой серьезным заболеванием, этот недуг способен прогрессировать. Так, на поздних стадиях он заявит о себе сильными анальными болями и воспаленными узлами в заднем проходе.

«Такое состояние порой мешает человеку не только двигаться или сидеть, но даже просто лежать», — отметил специалист.

Наружный геморрой особенно доставит человеку много неудобств из-за появления геморроидальных узлов (шишек). Чем больше эти узлы становятся, тем сильнее боль, зуд и кровотечение.

Опорожнение кишечника может стать настолько болезненным, что человек сознательно начинает избегать этот процесс. Все это может привести в итоге к закупорке кишечника.

Что касается народных методов лечения, то они часто еще больше усугубляют ситуацию. Например, эксперт категорически не советует прикладывать к больному месту компрессы с сырым картофелем, алоэ или пиявок.

«Некоторые пили травяные отвары или делали себе паровые ванночки, которые, по слухам, тоже каким-то чудесным образом влияют на узлы. Но в результате все эти действия оказывались не только бесполезны, но иногда даже усугубляли самочувствие больного человека», — говорит Винников.

Врач предупреждает, что воспаление может настолько сильно обостриться, что без операции не обойдется.

Ранее 5-tv.ru писал, почему опасно терпеть боль. При первых ощущениях дискомфорта следует обратиться к врачу. Иначе это приведет к опасным последствиям для здоровья.

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