Умер известный французский режиссер Бертран Блие

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

«Один из последних гигантов» французского кинематографа скончался на 86-м году жизни.

Умер известный французский режиссер Бертран Блие

Фото: www.globallookpress.com/© Federico Pestellini, via www.ima

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Выдающийся французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие скончался 21 января на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщает Le Figaro со ссылкой на окружение кинодеятеля.

В некрологе Блие назван «одним из последних гигантов национального кино». Его карьера в кинематографе началась в 1963 году с картины «Гитлер? Не знаю», после которой вышли «Гримаса» (1966) и «Если бы я был шпионом» (1967).

Однако настоящую известность Блие принес фильм «Вальсирующие» 1974 года, давший путевку в жизнь таким известным впоследствии актерам, как Жерар Депардье, Патрик Девер и Миу-Миу.

На конец 1970-х пришелся пик славы режиссера: в 1977 году вышла его комедия «Приготовьте носовые платки», удостоенная премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а в 1979-м — ставший популярным сюрреалистический фильм «Холодные закуски».

Всего в фильмографии Блие 20 картин, последняя из которых — «Исключительный кортеж» — вышла в 2019 году.

Бертран Блие родился в 1939 году в семье известного французского актера Бернара Блие, снявшегося в ряде картин сына. Еще одним из любимых актеров режиссера был Депардье, появившийся в главной роли во многих фильмах Блие, в том числе в оскароносной «Приготовьте ваши носовые платки». Также кинодеятель работал с Жанной Моро, Кароль Буке, Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Филиппом Нуаре, Моникой Беллуччи и другими звездами мирового кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет.

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