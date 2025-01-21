Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66

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Евгения Романова
Евгения Романова 75 0

Глава МВД Турции Йерликая: число жертв пожара на курорте в Болу возросло до 66

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66

Фото: Reuters/Mert Ozkan

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Также уже больше 50 человек пострадали.

Почти 70 человек погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу. Об этом заявил глава МВД Турции Али Йерликая, его слова передает CNN Türk.

«Мы заявляем, что на данный момент погибло 66 человек, и мы выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Я также желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, лечение которых продолжается», — говорится в публикации.

Также 51 человек получил ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Кроме того, отмечается, что к настоящему моменту пожар потушен, но продолжаются работы по охлаждению. Для ликвидации пламени были задействованы 156 единиц техники и 428 сотрудников.

При этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о задержании четырех человек по делу о пожаре на курорте. В их числе владелец отеля.

Пожар произошел утром 21 января на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. Возгорание началось в ресторане 12-этажного отеля. После уведомления гостей и персонала о возгорании началась эвакуация. Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут и начали тушить огонь. Однако отель сделан из дерева, поэтому пламя быстро распространилось.

Как передавал CNN Türk, в отеле находились 238 гостей. Изначально сообщалось о десяти жертвах и 32 пострадавших. Известно, что две погибли в результате прыжка с верхних этажей, а еще один скончался от отравления дымом. В районе происшествия создали полевой госпиталь, где оказывается медпомощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд Голливуда потерял дома из-за бушующих в Калифорнии пожаров.

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Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66

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