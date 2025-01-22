«Мы ей говорили — хватит»: годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани

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До этого у мамы было семь неудачных беременностей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сейчас — о чудовищной истории, которая произошла в Казани. В одном из медицинских центров на приеме остеопата умер годовалый мальчик.

Нашему телеканалу отец ребенка рассказал — малышу стало плохо во время процедуры. Но врач не давала вызвать скорую.

«Мы ей говорили — остановитесь, хватит, дайте ребенку отдохнуть. У него мокрота, он задыхался, начали откачивать, он пришел в себя, то есть, он сознание потерял. Я ей сказал, давайте скорую вызовем, на что она сказала — не надо. Взяла в руки ребенка — и дальше давай мять его. А он уже никакой. Руки, ноги трясутся», — рассказал отец малыша, Рафик Алтунбаев.

Когда скорая приехала, помочь ребенку уже не удалось. По словам родителей, у мальчика были проблемы с развитием, но специалист даже не просила проведения анализов перед началом процедур. Сейчас мед.центр не работает, возбуждено уголовное дело. Малыш для семьи был долгожданным. До этого у мамы было семь неудачных беременностей.

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