Самая большая господдержка: вложения в молочную отрасль выросли до 80 млрд рублей

Вице-президент РФ указал на необходимость максимально использовать возможности для увеличения объемов производства.

Более 80 миллиардов рублей было направлено на молочную отрасль в 2024 году. Вложения выросли на 50%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в ходе XVI съезда Национального союза производителей молока в Москве.

Он подчеркнул, что данная сфера обладает наиболее широким объемом поддержки со стороны государства.

«В прошлом году на вашу отрасль было направлено более 80 миллиардов рублей. Это практически в полтора раза больше, чем годом ранее. Никакая другая отрасль таким объемом господдержки похвастаться не может», — сказал Патрушев.

Вице-президент РФ указал на необходимость максимально использовать возможности для увеличения объемов производства посредством внедрения современных технологий, автоматизации и роботизации. Повышение эффективности должно быть связано с развитием научной базы. Более двух миллиардов рублей предусмотрено в рамках федеральной научно-технической программы развития для молочного животноводства.

С 2025 года в России начнут реализовывать национальный проект по продовольственной безопасности. Одним из его главных аспектов станет развитие кадрового потенциала. Также утверждена программа по повышению престижа профессий, которые нужны для агропромышленного комплекса.

Прежде сообщалось, что почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии. По данным Россельхознадзора, 94% ввезенной продукции — были именно из союзной республики. Уверенно лидирует Белоруссия и в поставках яиц. Их доля составила 87%.

Кроме того, более половины импортной мясной продукции также ввозят из Белоруссии. Особым спросом пользуются говядина и мясо птицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о росте производства сырого молока до 34 миллиона тонн в 2024 году. Если ситуация будет противоречить стабильности внутреннего рынка, правительство ограничит экспорт.