Объявлена эвакуация: в Калифорнии — новые пожары

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В Калифорнии вспыхнули новые пожары

Фото, видео: Reuters/David Swanson; 5-tv.ru

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Распространение огня пока не удается взять под контроль.

В Калифорнии природные пожары вспыхнули с новой силой. В пригороде Лос-Анджелеса объявлена эвакуация. Всего в опасной зоне находятся более 30 000 жителей.

Из-за сухой погоды и сильного ветра распространение огня не удается взять под контроль, он стремительно приближается к густонаселенным районам.

Напомним, масштабные пожары в Калифорнии вспыхнули в начале месяца. И стали самыми разрушительными в истории штата. Известно по меньшей мере о 27 погибших. Огонь уничтожил более 12 000 строений.

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