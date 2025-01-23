Распространение огня пока не удается взять под контроль.

В Калифорнии природные пожары вспыхнули с новой силой. В пригороде Лос-Анджелеса объявлена эвакуация. Всего в опасной зоне находятся более 30 000 жителей.

Из-за сухой погоды и сильного ветра распространение огня не удается взять под контроль, он стремительно приближается к густонаселенным районам.

Напомним, масштабные пожары в Калифорнии вспыхнули в начале месяца. И стали самыми разрушительными в истории штата. Известно по меньшей мере о 27 погибших. Огонь уничтожил более 12 000 строений.