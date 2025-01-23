Ностальгия в тренде: названы варианты недорогого обновления гардероба

Чтобы выглядеть стильно, необязательно составлять его с нуля за большие деньги.

Цены растут не только на продукты, но и на одежду. За год она подорожала приблизительно на 30%, однако россияне могут обновить гардероб не в ущерб бюджету. Советами, которые помогут в этом, с aif.ru поделилась личный стилист и дизайнер Ольга Теплякова.

Эксперт полагает, что одним из основных трендов стала ностальгия, поэтому образ прямиком из нулевых и более ранних лет будет выглядит выигрышно.

«Причем необязательно составлять его с нуля за большие деньги. Можно поиграть с аксессуарной группой», — утверждает Ольга.

Специалист предлагает для завершения наряда использовать украшения: бусы, броши и цепочки, которые будут переходить от лица к нижней зоне. Можно добавить обвесы на сумку, которые сейчас популярны. При этом они не должны быть новыми. Достаточно заглянуть в шкатулку мамы или бабушки, где найдется необходимая бижутерия. Украшения могут спускаться с рукавов пальто и пиджака, в область талии или бедер.

«Рекомендую заглянуть в свой шкаф — наверняка нужная одежда там уже есть. Останется лишь продумать, какими аксессуарами подчеркнуть свой образ», — объясняет стилист.

Другим важным трендом сезона женщина назвала мех. Пару лет назад экологический вопрос повлиял на замену натуральных материалов искусственной альтернативой. Однако раритетные вещи с естественным мехом все еще актуальны, и их можно купить на сайтах объявлений и на винтажных рынках.

«Сейчас куртка или дубленка из натуральной кожи стоит больших денег. На сайтах можно взять „бэушные“ вещи очень недорого», — делится дизайнер.

Также она сообщает, что качественную одежду могут продавать очень дешево, но получить ее непросто, ведь желающих много.

Немодную одежду всегда можно перешить и дать ей вторую жизнь. Стилист уверена, что если материал хороший, то это удастся и станет более экономично, чем покупка брендов.

По мнению эксперта, изделия из вельвета и клетчатая расцветка на пике моды. Их также возможно отыскать в шкафах старших родственников. Беспроигрышным вариантом как для женщин, так и для мужчин станут плотные костюмы темно-коричневого, бордового, синего и изумрудного цветов.

Кеды и кроссовки с белой подошвой теряют модные позиции, а тяжелая платформа возвращается к привычным размерам. К ношению возвращаются сапоги с прямым голенищем и устойчивым каблуков 1970-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чем носить угги и валенки в этом сезоне.