Ради свадьбы? Ксения Бородина и Николай Сердюков уехали из России

Знаменитости лишь несколько дней назад вернулись в Москву и опять отправились путешествовать.

Телеведущая Ксения Бородина уехала из России ради подготовки к свадьбе. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Звезда «Дома -2» и ее возлюбленный Николай Сердюков совсем недавно вернулись на родину после отпуска на острове Бали. Но не успели знаменитости осесть, как вновь хвастаются видами заграничных городов в своих социальных сетях.

На этот раз пара приехала в Стамбул. Является ли этот визит продолжением отдыха или у Бородиной с Сердюковым там есть дела - неизвестно.

Многие предполагают, что в Турцию возлюбленные уехали из-за подготовки к свадьбе. Ведь совсем недавно Ксения жаловалась на множество забот, которые создает предстоящее торжество.

Также Бородина упоминала, что собирается уехать за границу, чтобы купить подвенечное платье. Поклонники телеведущий были уверены, что она имела в виду Рим, Милан или Париж. А тут внезапно Стамбул.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина осадила недовольных ее скорой свадьбой подписчиков.