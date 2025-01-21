«Не за ваш счет гуляем»: Бородина осадила недовольных ее скорой свадьбой подписчиков

Телеведущая подчеркнула, что приняла окончательное решение.

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на критику своих планов выйти замуж за блогера Николая Сердюкова. Звезда «Дома-2» призвала недовольных ее решением понять, что не просила у них советов. К подписчикам Бородина обратилась в Telegram-канале.

«Смотрите, великие слова Прохора Шаляпина: „Не за ваш счет пьем, не за ваш счет гуляем“. Примите, пожалуйста, к сведению. Советов я у вас не просила», — сказала она.

Вместе с тем Бородина подчеркнула, что она и Сердюков — взрослые люди, которые уже приняли решение, не спрашивая советов.

Сердюков и Бородина открыто делятся серьезными намерениями. Телеведущая, обычно скрывающая личную жизнь, буквально кричит о своем счастье и достоинствах жениха. Он в свою очередь заверяет, что сделал свой выбор и нисколько не сомневается. Предложение руки и сердца блогер сделал в Эрмитаже, сел на одно колено в зале со знаменитыми часами «Павлин» в декабре 2024 года. Свадьба планируется летом.

На пальце Бородиной красуется роскошное помолвочное кольцо. Журналисты уже обратились к экспертам и оценили стоимость украшения от бренда Graff — около пяти миллионов рублей. После этого даже распространились слухи, что теледива сама себе купила такое дорогое кольцо, а потом представила как подарок жениха.

Бородина уже призналась, что подготовка к свадьбе вызывает у нее тревожные мысли. Она боится, что торжество выйдет не таким особенным и красивым, каким она его себе представляет. Телеведущая раскрыла некоторые детали свадьбы. Например, она планирует купить три платья. А для того, чтобы праздник еще больше соответствовал ожиданиям молодоженов, для гостей будет объявлен строгий дресс-код.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной. Звезда «Дома-2» мужественно отражает нападки на избранника Николая Сердюкова.