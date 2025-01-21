«Не за ваш счет гуляем»: Бородина осадила недовольных ее скорой свадьбой подписчиков

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Ксения Бородина: я не просила советов у критиков по поводу свадьбы с Сердюковым

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Shatokhina Natalia; Telegram/Borodylia/borodylia0803; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая подчеркнула, что приняла окончательное решение.

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на критику своих планов выйти замуж за блогера Николая Сердюкова. Звезда «Дома-2» призвала недовольных ее решением понять, что не просила у них советов. К подписчикам Бородина обратилась в Telegram-канале.

«Смотрите, великие слова Прохора Шаляпина: „Не за ваш счет пьем, не за ваш счет гуляем“. Примите, пожалуйста, к сведению. Советов я у вас не просила», — сказала она.

Вместе с тем Бородина подчеркнула, что она и Сердюков — взрослые люди, которые уже приняли решение, не спрашивая советов.

Сердюков и Бородина открыто делятся серьезными намерениями. Телеведущая, обычно скрывающая личную жизнь, буквально кричит о своем счастье и достоинствах жениха. Он в свою очередь заверяет, что сделал свой выбор и нисколько не сомневается. Предложение руки и сердца блогер сделал в Эрмитаже, сел на одно колено в зале со знаменитыми часами «Павлин» в декабре 2024 года. Свадьба планируется летом.

На пальце Бородиной красуется роскошное помолвочное кольцо. Журналисты уже обратились к экспертам и оценили стоимость украшения от бренда Graff — около пяти миллионов рублей. После этого даже распространились слухи, что теледива сама себе купила такое дорогое кольцо, а потом представила как подарок жениха.

Бородина уже призналась, что подготовка к свадьбе вызывает у нее тревожные мысли. Она боится, что торжество выйдет не таким особенным и красивым, каким она его себе представляет. Телеведущая раскрыла некоторые детали свадьбы. Например, она планирует купить три платья. А для того, чтобы праздник еще больше соответствовал ожиданиям молодоженов, для гостей будет объявлен строгий дресс-код.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной. Звезда «Дома-2» мужественно отражает нападки на избранника Николая Сердюкова.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
12:44
Путин: России следует вывести на новую высоту отношения с Китаем
12:33
Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР
12:29
Красиво, но рискованно: чем опасны поцелуи с бородатым мужчиной
12:15
Пиявки и сырая картошка? Помогают ли народные средства вылечить геморрой
12:01
Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Черным морем и Крымом

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Семь идеальных дней для красоты: лунный гороскоп стрижек на январь 2025
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год