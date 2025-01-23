«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом

У Милоша появился наследник в прошлом году, и ему теперь есть, что сказать своему коллеге.

Актер Милош Бикович посоветовал своему коллеге Александру Петрову выспаться перед рождением ребенка. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Василий».

«Желаю ему терпения. Желаю, чтобы он сейчас выспался», — сказал актер.

К слову, Бикович теперь понимает это, как никто другой, ведь год назад он и сам стал папой. Теперь он может смело давать рекомендации своим знакомым и коллегам, кто только собирается познать счастье быть родителем.

Особенно сложно воспитывать ребенка, будучи человеком с плавающим графиком. Однако, несмотря на бесконечное количество съемок, Биковичу все же удается уделять время семье, поэтому можно смело сказать: при желании можно найти время на все.

«Надо попытаться немного организовать свой график и немного другие приоритеты ставить», — лаконично добавил Милош.

До этого Александр Петров признавался на одном из шоу, что из-за плотного графика его часто не бывает дома, а это начинает негативно сказываться на его отношениях с женой Викторией Антоновой. Однако артист сообщил, что намерен искать компромиссы, ведь скоро на свет появится его ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что роль отца дается Милошу Биковичу слишком тяжело. Актер стал папой в январе 2024 года.