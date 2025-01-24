«Часто прибегал»: Кремль не увидел в санкционных угрозах Трампа ничего нового

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Кремль не видит ничего нового в угрозе новых санкций против РФ от Трампа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Глава Белого дома заявил, что его администрация намерена ввести новые пошлины и ограничения в отношении российского экспорта, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

Кремль не видит ничего нового в угрозе санкций от Дональда Трампа, если сделка по Украине не будет достигнута. Как подчеркнул Дмитрий Песков, методы нынешнего президента США давно известны.

«Трамп первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравится эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства. Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаемся готовы к диалогу. Об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимно уважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентства, опять же в бытность первого президентства Трампа и ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал пресс-секретарь президента России.

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