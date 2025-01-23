Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Мэр Москвы отметил впечатляющие показатели деятельности ведомства в городе.

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) Российской Федерации по городу Москве. На нем подвели итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в 2024 году. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных ведомств региона, органов государственной власти.

Мэр поблагодарил столичных правоохранителей за работу. Он отметил, что прошедший год был непростым как для города в целом, так и для ГУ МВД России по городу Москве. В столице, как и во всей стране, достаточно тревожную обстановку создавало нарастание террористических угроз, которые формируются украинским режимом. Но московская полиция успешно справилась со всеми вызовами, в том числе и в новогодние праздники.

«Девять месяцев из 12 это были политические мероприятия, связанные с выборами Президента, Московской городской Думы. И в этом году восстановился туристический поток и миллионы, и миллионы людей посетили Москву. Особенно это было заметно в новогодние и рождественские праздники, когда на центральных улицах Москвы, на Красной площади, на Манежной площади людей было столько, сколько в часы пик в московском метро. Люди вообще плечо в плечо двигались. Несмотря на это, все новогодние праздники прошли без каких-либо серьезных происшествий. Это, конечно, большая заслуга московской полиции. Спасибо за это отдельное, потому что мы сохранили новогоднее хорошее настроение у граждан и обеспечили безопасность всех проводимых мероприятий», — сказал  Собянин.

Мэр Москвы отметил впечатляющие показатели деятельности ГУ МВД России по городу Москве. Особенно важно, по его словам, снижение в десятки раз за предыдущие годы таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбойные нападения, угон машин. В этом отношении столица лидирует не только среди всех городов России, но и большинства городов мира.

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