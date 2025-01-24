«Хочешь меня?»: на популярного психолога Марселя Сультеева завели уголовное дело

Обвинения в домогательствах и изнасиловании своих пациенток получил один из самых известных психологов страны — Марсель Сультеев. До сегодняшнего дня он считался автором уникальной методики решения душевных и физических проблем. Но как теперь выясняется, некоторые «техники» этого специалиста уже были описаны — в Уголовном кодексе. По крайней мере, так утверждают потерпевшие. С ними поговорил корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

В его кабинете клиентам обещали решение всех проблем. Будь то сложности в общении с родителями или тяжелые заболевания — все может исправить так называемый «метод Марселя». Психологическая практика, которая якобы воздействует на работу мозга.

В случае Альмиры метод Марселя Сультеева и правда мог изменить сознание. Женщина пришла на консультацию из-за сильного дерматита у дочери — препараты, подобранные врачом, не справлялись. Сетевой гуру убедил, что работать надо не с ребенком, а с мамой, которая якобы подсознательно желает смерти собственной дочери. То, что случилось, по ее рассказам, дальше — шокирует.

«Он изнасиловал меня в своем кабинете. Предварительно дал попить воду, сказав, что это дорогая вода, такую воду в магазине не купишь. Применял гипноз. Даже я не могла встать с пола, сидела на коленях. И я ему также сказала, что мне нехорошо. На что он ответил, что это эндорфины — кайфуйте», — рассказывает пострадавшая.

По словам Альмиры, Сультеев ее запугивал, угрожая расправой над детьми. Лишь спустя несколько месяцев она написала заявление в Следственный комитет — решиться пойти против кумира тысяч женщин было непросто.

«На самом деле люди, которые обижают женщин, они забывают, что первая женщина, которую они видели в своей жизни — это мама», — гворил Сультеев.

На сайте Сультеева выложено множество сертификатов и дипломов. Правда, если изучить их внимательно, то выяснится, что по образованию он юрист, всего лишь прошл переподготовку в учреждении под названием «Институт усовершенствования Инсайт». . Специалисты, к которым потом шли за помощью подавленные клиентки Сультеева, тоже приходили к выводу, что он их просто эмоционально уничтожает.

«Были у меня опасения, что в это все выльется, были прогнозы. Я понимала, что к этому идет, потому что пару клиентов его я перед тем, как они пытались совершить суицид, в предсуицидальном состоянии я их прям откачивала, приводила в себя», — рассказала психолог и блогер Хава Шайдуллина.

«Это его прием. То есть таким образом он вызывал в женщине искусственное возбуждение закрытыми глазами, чтобы она представила секс с тремя, с пятью мужчинами. И потом она открывала глаза, и он несколько раз спрашивал, «Хочешь меня? Хочешь меня? Хочешь меня?» — парирует ученица Сультеева Ольга Изотова

В Следственном комитете — уже несколько заявлений от бывших клиентов Марселя Сультеева. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и сексуальных домогательствах. К тому моменту сам он уже перестал появляться в квартире, где принимал женщин.

Никаких вывесок и табличек на входе нет. Но первый же встреченный нами сосед указал именно на эту квартиру. Сейчас прием не ведется.

Нам удалось разыскать Марселя Сультеева, и он согласился ответить на наши вопросы. По его утверждению, все обвинения — не более чем клевета и происки конкурентов:

«Это абсолютная ложь. Данные заявители были мне на консультации именно онлайн-консультации. И ни о каких физических домогательствах или виртуальных домогательствах речи идти не могло и быть не может. Предположу, что двое заявителей являютс действующими психологами. И они владеют средствами манипуляции. Они все это прекрасно умеют делать. Именно даже в своих заявлениях и высказываниях они говорят о том, что я манипулирую. Хотя не говорят о том, что они действующие психологи».

Сультеев даже написал встречное заявление в полицию — на своих недоброжелателей. А у него самого прошли обыски. Следователи побывали в таунхаусе, где он укрывался последние дни. Сейчас Марсель Сультеев находится под подпиской о невыезде.