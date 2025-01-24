«Развод» от Брэда Питта: как мошенники обманывают одиноких женщин с помощью ИИ

Главное, конечно, чтобы на имени Юры Борисова теперь не начали зарабатывать мошенники, которые под видом знаменитостей втираются в доверие к одиноким женщинам, а затем оставляют их буквально ни с чем. В ход идет все — жалостливые истории о плохом здоровье и необходимости срочной операции, рассказы о душевных терзаниях, а главное — нейросети, с помощью которых злоумышленники обманывают доверчивых жертв. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова о большой и чистой любви, которую разрушили современные технологии.

Он улыбается даже на больничной койке. Старается для любимой. Делает селфи с бумажкой, где в сотый раз признается в своих чувствах и ставит забавные стикеры с сердечком. Головокружительные отношения: только он, мечта миллионов — красавчик Бред Питт и 53-х летняя Анна. Об этой паре говорили даже в новостях.

Все началось с безобидного общения Анны с матерью голливудской звезды. Затем написал сам Брэд. Полтора года общения, заветное предложение руки и сердца и ошеломительная новость. «У меня рак почки, помоги мне», — говорит он обычной простушке Энн. При этом состояние Брэда Питта оценивается в 170 миллионов долларов.

Брэд Питт писал ей приятные вещи, которые ее муж ей даже не говорил. Кстати, они развелись, она получила деньги и сразу отправила их Брэду Питту несколькими частями на счет в Турции.

Красивыми поступками и разговорами он заполучил 830 тысяч евро. Обман вскрылся, когда виртуальная любовь Анны появилась на экранах с новой подружкой.

Эта история прогремела на весь Интернет и переросла в откровенную травлю. Над женщиной шутил и крупный футбольный клуб «Тулуза» — возлюбленных пригласили на игру, при условии, что на матч придет сам Брэд. Позже за неудачную шутку пришлось извиняться.

«Мы понимаем, что наш твит мог быть неправильно истолкован, и приносим искренние извинения. Мы глубоко сожалеем, если наши комментарии могли нести негативный посыл», — говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

В 2024-м в Испании арестовали 5 человек. Они активно «обрабатывали» доверчивых дам, выманили больше 300 тысяч евро. Повезет, если такая любовь в сети пройдет бесследно. Анна после виртуальных отношений, попала в клинику с депрессией, а одна из пострадавших пыталась отравить собственного мужа.

«Я никогда не пыталась его отравить. Я люблю его очень сильно, и я бы никогда не смогла никого убить», — заявила потерпевшая Роксана Дуссет.

Виртуальные отношения могут длиться годами. Женщин, чаще всего в возрасте, щедро одаривают комплиментами, уделяют внимание и выманивают все до копейки. Так, на удочку фальшивого Киану Ривза попала еще одна американка. С главным героем «Матрицы» она была в отношениях два года.

По словам психологов, чаще всего именно одинокие и попадаются на такие уловки. Нередко виртуальные поклонники владеют и навыками пикапа, они подсаживают жертву на эмоции.

«Мошенник попадает именно в то самое ядро, в тот самый триггер человека. Ради этого человек готов отказаться от собственных денег, сбережений. «Чего они стоят, эти сбережения, зачем они нужны, зачем нужна восьмая шуба, если прямо сейчас я испытаю это счастье и буду женщиной Бреда Питта?» — объясняет психоаналитик Ирина Смолярчук.

Чаще всего людей «разводят» от имени Скарлетт Йоханссон, Кайли Дженнер, Тома Хэнкса, где-то в конце списка затерялся и Джони Депп. Чаще всего мошенники даже не заморачиваются и лепят порой откровенные дипфейки, где даже ребенку будет понятно, что на фото — не тот, за кого себя выдают.

«Нужно думать головой и оценивать контекст. Может ли этот человек звонить, этот текст говорить и тд. Также существуют цифровые автоматизированные средства, очень много площадок, где вы можете добавить ссылку на это видео или само видео и оно, с большой вероятностью, определит, это дипфейк или нет», — заявил IT-специалист по кибербезопасности Артем Геллер.

А сделать такой дипфейк сейчас проще простого. Зовем на помощь специалиста — нейрофотографа. Инструмент — искусственный интеллект. Пару фото, хорошо работающий Интернет и вместо фото обычного на снимке — Анжелина Джоли.

Первое, на что стоить обратить внимание — это руки, зубы, глаза. В таких приложениях они просто плывут. Но нужно хорошенько приглядеться. Еще один прием, который советуют уже психологи, — это отключить эмоции и задать себе вопрос: «А что на самом деле от меня хочет человек по ту сторону телефона».