Квартал за кварталом: украинских боевиков вытесняют из Великой Новоселки

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Населенный пункт является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

В зоне спецоперации российские военные вытесняют украинских боевиков из Великой Новоселки. Этот населенный пункт расположен на стыке ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

Чтобы выбить противника с хорошо защищенных позиций, наши бойцы атакуют разными видами оружия. Штурмовиков активно поддерживают расчеты РСЗО и ствольной артиллерии.

Точечные удары по командным пунктам наносят операторы FPV-дронов. А пехота квартал за кварталом зачищает поселок от боевиков. Взятие Великой Новоселки позволит нашим войскам выйти прямо к границам Днепропетровской области.

Крах обороны ВСУ на этом участке признали даже западные СМИ. По их данным, украинские солдаты постоянно просят командование разрешить отступление, но руководство отход запрещает, обрекая гарнизон на скорое уничтожение.

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