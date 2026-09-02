Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета ПВН 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили ударный БПЛА «Хорнет» и тяжелый гексакоптер формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО.

Спецоперация

Военнослужащие поста воздушного наблюдения 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по противовоздушной обороне и прикрытию позиций подразделений на Добропольском направлении специальной военной операции. Работа по прикрытию района ответственности ведется в круглосуточном режиме. Военнослужащие находятся в постоянном взаимодействии с другими постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами, что позволяет своевременно выявлять приближающиеся вражеские БПЛА противника и оперативно принимать меры к их уничтожению.

В ходе боевого дежурства военнослужащими поста ПВН был обнаружен ударный БПЛА самолетного типа «Хорнет», следовавший курсом в охраняемый район. Оценив траекторию и скорость полета цели, расчет оперативно произвел прицельный огонь. В результате огневого воздействия вражеский дрон был сбит и, не достигнув цели, упал в безопасном районе.

Кроме того, в ходе дальнейшего несения дежурства наблюдателями был выявлен тяжелый БПЛА коптерного типа, следовавший курсом на позиции подразделений группировки. Благодаря бдительности личного состава и своевременному открытию огня воздушная цель была поражена и рухнула на землю, не успев сбросить боевую нагрузку.

Профессионализм и высокая выучка военнослужащих позволяют надежно прикрывать позиции войск от воздушной разведки и ударных дронов ВСУ на Добропольском направлении СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.