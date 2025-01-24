«Надо быть жестче»: как певица Зара воспитывает своих детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 36 0

Зара старается более строго воспитывать своих детей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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У актрисы двое сыновей-подростков.

Заслуженная артистка РФ Зара старается более строго воспитывать своих сыновей, поскольку у них начался переходный возраст. Об этом она рассказала 5-tv.ru во время премьеры фильма «Василий».

По словам актрисы, такие меры даются ей с трудом, и она часто ругает себя. Но считает, что с мальчиками, тем более с подростками, это временами необходимо.

«Когда я строга к детям, я потом так на себя сердита. Но понимаю, что мальчишки, переходный возраст. И надо быть немножечко пожестче с ними», — ответила она.

Несмотря на сложности, которые появляются, певица все равно считает, что ее дети в меру послушные и хорошо справляются.

«Они у меня молодцы, они послушные. В меру. Хотя я считаю, что дети не должны полностью быть подчинены родителям. У них должен быть свой характер. Они должны отстаивать свою точку зрения. Но, тем не менее, я чуть-чуть корректирую», — подчеркнула знаменитость.

К слову, среди звезд шоу-бизнеса все чаще наблюдают тенденцию рожать ребенка в более позднем возрасте. Например, после 40 лет. В этом плане отличилась актриса Марина Федункив. Она собирается впервые стать матерью в 53 года.

При этом, раньше старородящими считались девушки в возрасте 23-25 лет и старше. Но в последние годы заводить детей в 30 или 35 стало нормой. Сама Зара не видит в этом ничего плохого.

«Детки, которые рождаются у родителей, которые старше 35 лет, очень умненькие. Потому что, видимо, и родители уже с жизненным опытом, и другое отношение к материнству. Это действительно так», — сказала актриса.

По мнению Зары, женщины решаются на поздние роды по многим причинам. Они хотят быть уверенными в своем партнере, встать на ноги, сделать карьеру, чтобы уделить материнству как можно больше времени. Ведь трудно совмещать работу и заботу о ребенке, если нет помощи со стороны родственников и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева намекнула на возможную беременность.

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