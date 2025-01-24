Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Идет строительство связки на участке Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги.

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Фото: В. Новикова/mos.ru

Продолжается строительство крупнейших автомагистралей города: Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Так, на МСД строится связка на участке от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Она улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М-4 „Дон“ без перепробега по магистрали. В том числе здесь будет пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей», — отметил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский метрополитен продолжает развивать безбарьерную среду. В минувшем году инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) стали сопровождать горожан еще до 30 культурных и социальных учреждений столицы, а общее количество маршрутов достигло 330.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Последние новости

15:33
Кто быстрее: какие продукты влияют на метаболизм
15:12
Позерство: почему угрозы санкций от Трампа бессмысленны
14:55
«Движущая сила»: более 95% составляет доля малого бизнеса в сельском хозяйстве России
14:50
В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа
14:50
«Нажала ручной тормоз»: Венгрия потеряла 19 млрд евро из-за санкций ЕС против РФ
14:33
Квартал за кварталом: украинских боевиков вытесняют из Великой Новоселки

Сейчас читают

В Новой Москве сбили беспилотник
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год