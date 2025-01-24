Малыш вырос: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 27 0

Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Наследник певицы совсем скоро станет совершеннолетним и поступит в вуз.

Сын певицы Дианы Гурцкая Константин в этом году заканчивает школу и готовится к поступлению в вуз. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru на конкурсе «Большая сцена».

Знаменитость призналась, что не стала уезжать никуда в новогодние праздники с наследником, так как сейчас он усердно готовится к поступлению.

«В этом году у меня ребенок поступает, поэтому я никуда не стала выезжать. Честно говоря, я дома всегда отдыхаю лучше, чем где-либо», — отметила она.

Какое учебное учреждение выберет сын певицы — пока неизвестно. Сейчас Константин сосредоточил все свои силы на занятиях с преподавателями и репетиторами.

«Мы сейчас усердно занимаемся, у нас есть чудесные педагоги, репетиторы. Мы же в этом году заканчиваем школу, поэтому очень бурная у нас сейчас проходит история, связанная с учебой», — сказала Гурцкая.

В это году наследнику артистки исполнится 18 лет. Однако, по словам знаменитости, для нее он всегда останется «малышом».

«Ребенок всегда остается ребенком для мамы. Как бы он не вырос, он для меня тот малыш, который был всегда», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле мужа певицы Дианы Гурцкая появился необычный памятник.

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