Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкой появился необычный памятник

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 74 0

Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа дворец

Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкой появился необычный памятник

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Супруг артистки внезапно умер во время перелета в 2023 году.

Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа дипломата Петра Кучеренко памятник. Об этом стало известно из видеоролика на YouTube-канале.

Мужчина внезапно умер в прошлом году на борту самолета во время возвращения из командировки. Артистка была убита горем.

Петр Кучеренко был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Недавно Гурцкая установила на его могиле массивный памятник, похожий на дворец. Надгробное сооружение разительно отличается от тех, к которым все привыкли. Постройка представляет собой небольшого размера «домик», похожий на уменьшенный в размерах античный храм с колоннами. Он выполнен из материала, похожего на мрамор, бежевого цвета.

Диана Гурцкая была эмоционально сильно привязана к супругу. После его ухода из жизни, певица перестала выходить на сцену и отстранилась от людей. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Аффлек живет после развода с Лопес. Актер погрузился в работу и счастлив. Также известно, что он много общается со своим давним другом Мэттом Деймоном.

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