«Русские в Голливуде»: режиссер Кустурица о номинации Юры Борисова на «Оскар»
Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — важный момент для России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Актеры из России вновь заявляют о себе миру.
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация актера Юры Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.
По его словам, таким образом актеры из РФ вновь заявят о себе миру.
«Это очень важно для русских, потому что это знак, что русские будут опять в мире Голливуда», — сказал он.
Что касается отношения к самому актеру и его таланту, то Кустурица высоко оценил его игру в кино. Он считает, что Борисов умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.
«Я думаю, что он такой милый человек, который играет как самый лучший актер в мире. Он может играть все, и каждая его роль будет хорошей. Я не видел, чтобы у него был плохой фильм <…> Он фильмам дарит свою природу», — резюмирует режиссер.
Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с Борисовым будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа»
Ранее 5-tv.ru писал, что Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар».
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