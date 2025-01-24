«Русские в Голливуде»: режиссер Кустурица о номинации Юры Борисова на «Оскар»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 182 0

Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — важный момент для России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актеры из России вновь заявляют о себе миру.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация актера Юры Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По его словам, таким образом актеры из РФ вновь заявят о себе миру.

«Это очень важно для русских, потому что это знак, что русские будут опять в мире Голливуда», — сказал он.

Что касается отношения к самому актеру и его таланту, то Кустурица высоко оценил его игру в кино. Он считает, что Борисов умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.

«Я думаю, что он такой милый человек, который играет как самый лучший актер в мире. Он может играть все, и каждая его роль будет хорошей. Я не видел, чтобы у него был плохой фильм <…> Он фильмам дарит свою природу», — резюмирует режиссер.

Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с Борисовым будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Ранее 5-tv.ru писал, что Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар».

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