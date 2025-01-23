Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 34 0

Она поборется за награду в категории «Лучшая женская роль».

Деми Мур впервые за почти 50 лет карьеры номинирована на премию «Оскар»

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Американская актриса Деми Мур впервые за почти 50 лет карьеры была номинирована на премию «Оскар». Об этом радостном для поклонников кинозвезды событии сообщил британский телеканал Би-би-си.

Как стало известно после оглашения номинантов на 97-ю церемонию вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, Деми Мур поборется за приз в категории «Лучшая женская роль» за свою работу в триллере «Субстанция».

Другими претендентками на награду стали Ситния Эриво за роль в фильме «Злая», Карла София Гаскон сыгравшая в картине «Эмилия Перес», Майки Мэдисон из нашумевшего фильма «Анора» и Фернанда Торрес с ее ролью в фильме «Я все еще здесь».

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 2 марта этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру.

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Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар»

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