«Не мой язык»: Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 500 0

Борисов объяснил свой вздох на «Золотом глобусе» нежеланием произносить речь

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Российский актер тогда не удостоился награды, зато теперь номинирован на «Оскар».

Российский актер Юра Борисов «выдохнул», когда понял, что не выиграл статуэтку на «Золотом глобусе» и ему не придется произносить речь на английском языке. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык, сложно на нем говорить. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал, но я очень выдохнул, когда не пришлось этого делать», — признался артист.

По словам Борисова, после успеха фильма «Анора» в Каннах ему поступил ряд предложений о съемках, однако он решил взять паузу, прежде чем согласиться на какое-то из них.

«Какое-то количество поступило, разной степени интереса для меня, но я пока читаю, думаю. Нужно время, чтобы понять, что хочется делать дальше», — пояснил Борисов.

До этого стало известно, что актер номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с Борисовым будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. По его словам, таким образом российские актеры вновь заявят о себе и «будут опять в мире Голливуда».

Кустурица высоко оценил игру Борисова в кино. Режиссер считает, что актер умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.

Сам Борисов узнал о своей номинации на «Оскар» во время поездки на машине с семьей. Он отметил, что в этот момент больше всего радости испытала его супруга. Артист неимоверно счастлив и отмечает, что каждый раз после таких новостей его буквально бросает в жар.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юра Борисов украсил рекламу банка спермы в США.

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