«Не мой язык»: Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»

Российский актер тогда не удостоился награды, зато теперь номинирован на «Оскар».

Российский актер Юра Борисов «выдохнул», когда понял, что не выиграл статуэтку на «Золотом глобусе» и ему не придется произносить речь на английском языке. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык, сложно на нем говорить. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал, но я очень выдохнул, когда не пришлось этого делать», — признался артист.

По словам Борисова, после успеха фильма «Анора» в Каннах ему поступил ряд предложений о съемках, однако он решил взять паузу, прежде чем согласиться на какое-то из них.

«Какое-то количество поступило, разной степени интереса для меня, но я пока читаю, думаю. Нужно время, чтобы понять, что хочется делать дальше», — пояснил Борисов.

До этого стало известно, что актер номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с Борисовым будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. По его словам, таким образом российские актеры вновь заявят о себе и «будут опять в мире Голливуда».

Кустурица высоко оценил игру Борисова в кино. Режиссер считает, что актер умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.

Сам Борисов узнал о своей номинации на «Оскар» во время поездки на машине с семьей. Он отметил, что в этот момент больше всего радости испытала его супруга. Артист неимоверно счастлив и отмечает, что каждый раз после таких новостей его буквально бросает в жар.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юра Борисов украсил рекламу банка спермы в США.