«Я вообще ничего не услышал»: как Юра Борисов узнал о номинации на «Оскар»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Опубликовано видео, как Юра Борисов узнал о номинации на «Оскар»

Фото, видео: Instagram*/anorafilm; 5-tv.ru

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Российский актер номинирован на кинопремию за роль второго плана в фильме «Анора».

В официальном аккаунте фильма «Анора» появилось видео, на котором запечатлено, как актер Юра Борисов узнал о своей номинации на премию «Оскар».

Новость застала артиста во время поездки на машине с женой и двумя дочерями. Эмоциональнее всех на радиосообщение отреагировала супруга Борисова — актриса Анна Шевчук. Не в силах сдержать радость, она громко закричала.

«Я был в машине с семьей. Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я вообще ничего больше не услышал, ни одной номинации, потому что она кричала», — так сам Борисов ранее рассказал телеканалу GMA о том, как узнал о своей номинации.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с ним будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. По его словам, таким образом российские актеры вновь заявят о себе и «будут опять в мире Голливуда».

Кустурица высоко оценил игру Борисова в кино. Режиссер считает, что актер умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса».

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