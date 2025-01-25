Звезду фильма «Обнаженная в шляпе» Назарьеву обнаружили на улице в крови

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Актрису доставили в больницу с травмами головы и плеча.

Звезду фильма «Обнаженная в шляпе» Назарьеву обнаружили на улице в крови

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Российскую и советскую актрису Анну Назарьеву обнаружили на улице лежащей в крови. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 24 января на улице Красная Пресня. Случайный прохожий заметил лежащую у входа в заведение общественного питания женщину и мужчину рядом с ней. Прохожий спросил, не нужна ли им помощь, и услышав утвердительный ответ, вызвал по телефону «скорую».

Источник агентства утверждает, что актриса в момент происшествия была нетрезвой. В больнице у нее диагностировали травмы головы и плечевого сустава.

Что произошло с Назарьевой и что за мужчина находился рядом, пока неизвестно.

Анна Назарьева известна ролями в таких фильмах, как «Обнаженная в шляпе», «Приморский бульвар», «Берегите женщин», «Криминальный талант». Впервые актриса снялась в кино еще в пять лет, после того как ее случайно заметила ассистентка режиссера на ВДНХ, где девочка гуляла с родителями.

В сентябре 2022 года от рака скончался супруг Назарьевой — известный советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников. Актриса снялась практически во всех его картинах. По слухам, после смерти супруга Назарьева начала злоупотреблять алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера сериалов «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Свои» Виктора Тищенко госпитализировали в тяжелом состоянии в Петербурге. Артисту стало плохо во время съемок.

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