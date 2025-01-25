«Возьму себе турка»: как Ксения Бородина провоцирует жениха на ревность

Перед свадьбой возлюбленные решили улететь в Стамбул.

Телеведущая Ксения Бородина вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым улетела на отдых в Турцию. Пара периодически делится с поклонниками не только красивыми стамбульскими видами, но и бытовыми "ссорами". Недавно Ксения спровоцировала жениха на ревность, и это попало на камеру. Бородина пошутила в своем личном блоге о том, что наймет турка в качестве репетитора по турецкому языку. Николаю такая перспектива оказалась не по душе.

Ксению рассмешило то, насколько недовольным стало лицо жениха в этот момент. Тогда телеведущая продолжила шутить, якобы наймет популярного актера Бурака Озчивита.

«Вы бы видели эти глаза! Ты же все равно ко мне не ревнуешь. Возьму себе турка. Бурака», — засмеялась Ксения.

Оказывается, телеведущая уже пробовла выучить местный язык, но не вышло. Причем когда в детстве она жила в Италии, то за три месяца начала хорошо разговаривать. С возрастом такие навыки теряются.

Многие предполагают, что в Турцию возлюбленные уехали из-за подготовки к свадьбе. Ведь совсем недавно Ксения жаловалась на множество забот, которые создает предстоящее торжество.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина осадила недовольных ее скорой свадьбой подписчиков.