Захарова назвала Дипакадемию МИД РФ символом международного общения

Представитель МИД РФ выступила на Дне открытых дверей в вузе.

Дипломатическая академия МИД России имеет давние традиции и высочайший уровень образования. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на Дне открытых дверей в вузе.

«Дипломатическая академия имеет свои традиции, которые своими корнями уходят буквально в прошлое, но в то прошлое, которое нам дает как раз силы на будущее», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что в академии сформировались свои традиции и уровень образовательного процесса и преподавания, который никогда не понижался, будь то повышение квалификации, переквалификация госслужащего или обучение студентов. Также в Дипакадемии преподается большое количество курсов — языковых и многих других, которые предоставляют обучающимся дополнительные возможности.

По словам Захаровой, Дипакадемия стала символом и элементом международного общения. При этом она уточнила, что подобные вузы есть в других странах.

Дипакадемия МИД РФ — один из старейших в мире центров подготовки дипломатов, основанный в 1934 году. Академия готовит специалистов в области международных отношений, экономики, политологии, юриспруденции и международного права.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и поздравил его коллектив с присвоением ордена «За доблестный труд». Главный вуз страны был награжден в конце прошлого года за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие российской науки и образования.

Выступая перед сотрудниками вуза, Путин отметил, что МГУ занимает лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования и задает тон развитию этой сферы.

Также глава государства призвал наращивать работу университета в сфере международного сотрудничества. Путин указал на особую миссию университета, которая заключается в продвижении российского образования и русской культуры за рубежом, а также в укреплении связей с научно-образовательными учреждениями во всем мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел визит Путина в МГУ.